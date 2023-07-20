e-道服務明起擴展　惠及外傭外勞非本地學生　過關時間大減至7秒

入境事務處設身處地，想市民所想，今日(20日)又再公布一項惠民措施。自2021年推出「非觸式e-道」服務，提升本港居民通關的便利性。入境處明日(21日)起擴展該服務至年滿11歲持有智能身份證的香港居民，包括外籍家庭傭工、非本地學生及輸入勞工。傳統辦理出入境時間需時15秒，而e-道可大減至7秒。入境處表示，現時本地約有35萬名外傭、6萬名非本地學生和1萬名外勞，估計受惠人數達42萬；又指此措施有助提升通關效率，尤其在繁忙時期，更可方便他們出行。

年滿11歲並持有智能身份證的上述類別香港居民，只需使用有生物特徵認證技術的智能電話，免費下載e-道流動應用程式登記，便可使用「非觸式e-道」服務。在完成登記後，可使用app產生的加密二維碼，或使用他們的智能身份證進入e-道，再配合容貌識別技術核實身份自助出入境。在辦理入境手續時，e-道會列印一張載有其逗留條件和期限的入境標籤。在取出標籤後，e-道閘口將打開。入境處提醒，香港非永久居民人士，使用e-道必須合乎逗留本港的條件，若逗留期限已過，則不能使用，若希望使用，則需再次合乎逗留條年並重新激活。

入境事務處助理處長(資訊系統)柯重鈺表示，登記手續須連接網絡，但為保障安全並且不會影響過關程序，使用二維碼時則為離線，而且每30秒自動更新一次。柯重鈺指出，此措施有助為本港推廣智慧城市，而且現時不少外傭已熟悉使用手機，並不擔心其在登記上有困難。他提到，現時正值暑假期間，訪港旅客也日漸增加，此優化措施有助處方靈活處理人力資源分配，協助不能使用e-道的通關人士，從而提升整體辦事效率。

現時各管制站設有逾700條e-道，當中非觸式e-道數量已超出600條。截至上周六(15日)，已有逾260萬名本港居民登記使用。今年上半年本港居民出入境人次有約5,700萬，7成使用e-道，當中有3成使用非觸式e-道，即近1,200萬人次。