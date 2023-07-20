保鏢槍殺親戚囚終身　賄懲教人員判囚6個月　與以往刑期同期執行

廉政公署早前落案起訴，於鰂魚涌公園開槍擊斃親友而被判囚終身的女保鏢詹心桀，指她於小欖精神病治療中心服刑期間，涉嫌以30萬港元賄賂懲教主任，令詹可獲判醫院令。她早前否認向訂明人員提供利益罪，經審訊後屯門法院暫委裁判官朱仲強今午(20日)裁定被告罪名成立，並判她入獄6個月，與其終身監禁刑期同期執行。

報稱無業的48歲女被告詹心桀，被控於2021年11月6日在香港，經香港懲教署與香港特别行政區政府進行事務往來時，無合法權限或合理辯解而向香港懲教署人員、即高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即30萬港元。裁判官裁決時指，接納蔡小嫻證供指，被告確向她說：「蔡姑娘，我畀30萬你…」，認為被告有特定說話的內容和對象，並非隨口說說。蔡指被告自同年3月起，多番表示想坐醫院令，和想留在小欖精神病治療中心等，要求蔡幫她忙。裁判官認為，被告的說話是要令蔡撰寫相關紀錄，讓被告坐醫院令，因此裁定被告罪成。

詹於2021年7月15日被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁，本案案發時在小欖服刑，以接受精神狀況評估。曾任保鏢的詹心桀，疑因外祖母遺產分配問題與親戚生嫌隙，在2018年與親戚午膳商討問題後，於鰂魚涌公園突然掏出手槍連開4槍，擊斃二姨和四舅父，三姨及二舅父亦遭槍傷。經審訊後，詹被裁定兩項謀殺及兩項射擊傷人罪成，法官依例判處她終身監禁。

案件編號：TMCC 1705/2022