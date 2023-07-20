女學生3年前棄嬰　殺嬰罪成判感化1年　承諾會進行安全性行為

中六女生上課途中，在學校廁格誕下女嬰。為免女嬰哭喊聲遭聽見，把體育服塞進女嬰口，再將嬰兒放入袋。至下午時她離校把袋棄置附近垃圾桶旁，直至翌日晨運客揭發事件，且發現女嬰已死且身上有蟻。涉案女生早前在高院承認殺嬰罪，今（20日）被法官李素蘭判處接受感化1年。法官表明案件對被告及死去的嬰兒均屬悲劇，但認為被告較需要接受指導多於懲罰。法官指被告須接受感化官的監督及接受精神與心理治療、且須於晚上11時至翌早留在家中。另外被告亦承諾會進行安全性行為。

匿名被告以「T.Y.M.」代表，案發時就讀中六。辯方求情指被告現已感後悔，且明白當時應尋求協助。被告現時亦繼續進修並願意接受感化，又指即使判監亦會接受，因希望可作補償。辯方又指被告承諾婚前不會進行性行為，但法官指被告只須承諾進行安全性行為即可。法官判刑指從報告得知被告於困難下成長，沒有得到家人關愛，案發時亦是獨居，懷孕時亦沒有得到家人指引。法官表明事件屬悲劇，考慮到被告情況，認為適合判處感化。

案情指，2020年9月22日，她在學校廁所廁格誕下女嬰，並將她的體育衫的一部分塞入女嬰口部使他人那聽不到哭聲，再將女嬰放入一個藍色袋，至下午將藍色袋棄置在附近巴士站的垃圾桶旁。翌日清晨，有晨運客途經，打開藍色袋揭發事件。救護員到場，發現女嬰由染血毛巾包裹，口部塞着衣衫，四肢僵硬身上有蟻，連着臍帶且已死亡。驗屍報告顯示，女嬰是死於窒息。據專家報告指，誕嬰事件來得突然，令被告身心困擾，受影響而犯案。

案件編號：HCCC 222/2021