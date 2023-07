英皇國際夥Greenology Group加強大眾走塑意識　實踐綠色生活

英皇集團副主席楊政龍Alex(中)聯同Greenology創辦人黃德立Piso(右)及魏克遜Mason(左)在淺水灣灘畔商場the pulse中庭的 「Fill n' GO 智能自助裸買Green Corner」前展示Fill n'GO x the pulse的智能環保智能鋁樽,呼籲大眾捨棄膠樽,支持環保。

英皇國際集團( 00163 )與本地環保初創企業Greenology Group Limited攜手合作,率先於該集團旗下淺水灣灘畔商場the pulse打造全港首個結合環保生活、保護海洋及互動打卡於一身的「Fill n' GO 智能自助裸買Green Corner」,帶來Fill n' GO個人護理及引入首次發布的家居衞生用品裸買機「The Living Care Machine」,同時設置環保藝術品「Fill n' GO X the pulse Go Eco Now」,藉此吸引大眾關注環保議題,讓裸買概念融入日常生活中,實踐永續環保理念。

英皇國際副主席楊政龍Alex表示:「集團非常重視ESG可持續發展,特別關注綠色環保議題,因為這直接關係到每個人的生活,也是企業和每個公民應盡的社會責任。我們非常高興能與Greenology攜手合作,共同推廣智能科技與環保零售融合的概念,冀以智能科技將裸買概念帶入社區之中,進一步將環保意識融入日常生活。我們希望通過是次合作,一方面支持本地的科創企業,同時履行我們對環境可持續發展的承諾。未來我們會在旗下商住物業陸續放置 Fill n'GO 的裸買機,全面推廣實踐『走塑』綠色生活。」而Greenology創辦人黃德立Piso及魏克遜Mason感謝英皇國際提供場地,成為首家與 Fill n'GO 合作試行 Green Corner 的發展商。

自即日起至8月31日,只需到「Fill n' GO X the pulse 夏日限定智能自助裸買Green Corner」用「Fill n' GO 專用智能環保樽」放入The Personal Care Machine或The Living Care Machine內,透過簡單的操作方式及以八達通付款便能體驗裸買個人衞生用品和家居清潔消毒用品,加入「走塑」行列!