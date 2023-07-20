政Whats噏：內地千億企業加速數碼轉型　議員冀更多專才來港

科技發展，宜借鑑其他方嘅成功經驗。5名科創界議員北上考察內地城市嘅科創企業，今日(20日)結束首站安徽合肥嘅行程時形容此行成果豐碩，指內地企業喺科技創新及研發方面都取得卓越成就，如果能夠引進相關技術、吸引更多內地科技專才同企業來港發展，料可助力香港發展為國際創科中心。

議員葛珮帆、邱達根、吳傑莊、尚海龍同黃錦輝今早參觀安徽創新館，了解當地不同領域嘅創新科技及高端製造產業發展，包括新一代信息技術、智能裝備及新材料、新能源汽車、智能家電、生物醫藥同高性能醫療器材、航空航天裝備等。

安徽正努力達致2025年，製造業增加值佔GDP比重達30%嘅目標。佢哋又提到參觀合肥首家千億企業，由於積極推動同持續加速數碼化轉型升級，今年成功入選全球「燈塔工廠」，其生產嘅筆記本電腦，有部分款式成功突破軟硬件問題，完全實現自主研發及生產，體現內地生產線亦可成就大型國際企業，所以本港企業要做大做強，內地嘅配套同支援實在重要。

佢哋期盼皖港雙方能夠有更多合作，實現優勢互補、互利共贏。又希望將有更多內地創業家同科技人才赴港發展，促進內地與香港嘅人才同資金流動。