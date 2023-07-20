車Cam直擊：深水灣「紅衣女」轉移陣地　山頂現蹤惹造假疑雲

雖然距離農曆七月尚有不足一個，但本港已陸續出現靈異事件！繼有網民日前上傳深水灣「紅衣女鬼」的影片後，昨晚(19日)再有人分享一段車Cam片段，竟再見該名長髮女子深夜出現於山頂，且與早前一樣「擔遮」及「呆企」。目擊的男司機與同乘友人見獎，嚇得當場大叫，且立即停車掉頭，網民見到有關影片亦心有餘悸，但亦有人認為類似事件頻生，質疑影片造假。

有關影片深夜上傳至多個Facebook群組，貼文寫道「尋日深水灣，今日山頂...」。片中可見，片主於柯士甸山道駕車上山，但周圍因入夜後已漆黑得伸手不見五指，司機只靠車燈認路並慢速行駛，並與女友人一同談論工作。惟車輛轉彎前進時，前方遠處出現一名身穿紅衣的長髮女子，與此前深水灣現身一樣，於深夜及無雨下「擔遮」，其舉動嚇得車上的女乘客尖叫幾聲，連珠砲發要求司機停車及倒車，「停呀停停停！」、「褪後褪後褪後褪後」，遂連續問對方「見唔見到(嗰女人)」，司機回應「見到」。女方又續指「好驚啊」、「仲要擔住遮」、「人定咩嚟㗎？」，而影片亦到此終結，未有交代其後發展。

不少網民看畢影片後，均紛紛留言回應，「嚇鬼咩」、「好驚啫」、「同深水灣嗰隻一樣嘅」；不過，有人質疑影片造假，懷疑片中女乘客與「深水灣事件」同一事主，「一條片就話啫，隔日又多一條就好假囉」、「出現得太密了，係唔係有新戲準備上畫」、「多咗啦，琴日嗰單都似似地，今日仲整多單咁就真係多咗，完全失真」，更有人笑言：「(紅衣女)聽日會去邊？」紅衣女、影片造假一事，引起大眾熱烈討論，雖未知事件真偽及女子真身，但大家要記得揸車時注意安全，深夜更加需要留意路面情況啊！