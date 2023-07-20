高齡大廈塌石屎傷人敲響安全警鐘　市民指政府應加快修葺

西灣河有58年樓齡的麗灣大廈，昨日(19日)發生石屎剝落擊傷途人意外，再次為全港舊樓敲響安全警鐘。市民黃小姐表示，擔心舊樓日久失修變成危險處處，她雖然不會「特登」避開舊樓而行，但經過時可能會擔遮避一避。對於政府應否強制舊樓維修，她指這是必然的，「但住喺呢啲高樓齡嘅業主，佢哋唔係唔想做，可能係能力問題，因為維修要錢，佢哋未能負擔得起，所以政府要資助，不要讓業主獨力承擔費用」。

附近與祥大樓業主黃先生稱，見到麗灣大廈有石屎剝落傷人事故，擔心其大廈亦會出事，因為興祥大樓有不少僭建物，有些單位打穿主力牆安裝水喉，主力牆受到破壞會有何改變無人知道，可能影響樓宇結構，有機會隨時塌下來，「會出現啲乜嘢後果真係冇人知」。黃先生希望政府一旦發現樓宇有裂紋、或有石屎將要剝落，應該主動作出跟進，「就算睇唔到，但有人話你知有咁嘅情況，亦要認真跟落去，千萬唔好話冇事就走咗去，唔好一個部門卸給另一個部門，其實可以幾個部門夾埋一齊處理」，若果不作出跟進，最終苦主是住客或街坊。

另外市民張小姐指，舊樓必須維修，「但做唔做又係另一回事」。她認為全港有好多舊樓，走到那裏到見到，實在避無可避，只能夠一旦發現異樣，及時避開就得。麗灣大廈地下家品店職員楊小姐謂，政府一定要檢查舊樓，因為安全第一，恐怕下次又有石屎剝落擊傷人。雖然她未認過被石屎擊中，為防患未然，日後她盡量避開舊樓而行。