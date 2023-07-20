團體認為資金不足　或無法聯絡業主　令樓宇沒按時檢驗維修

本港接二連三出現塌石屎傷人意外。屋宇署對已發出強制驗樓令的4,800幢舊樓中，有2,700幢已到限期卻仍未完成要求，當中900幢更未委聘檢驗人員。香港房屋經理學會表示，樓宇未能按時檢驗維修，主要是因資金不足，或未能聯絡業主。短期而言，建議當局增加撥款，以借貸方式為資金不足的大廈提供協助；長遠則可參考澳門，立法要求增設建築維修基金，每年按單位差餉數值的百分比收取，待約10至20年在樓宇需檢驗維修時，就有足夠資金自給自足。

議員梁熙今日(20日)亦跟進西灣河麗灣大廈的意外，他引用法團表示，該廈已於去年5月完成驗樓要求，當時報告提及的一處約十米簷篷須即時維修，故已盡快拆除。惟其他不屬於「即時危險」的跟進事項，按正常流程進行招標，卻在期間出現是次意外。

梁熙續指，麗灣大廈有些跟進事項不屬「即時危險」，譬如消防設施需要提升、外牆有零星破損需修補，法團按正常流程招標，申請「招標妥」資助，合併消防及外牆工作招標。而是次發生意外時間，正正是該廈在等候消防設施提升工程獲消防處批准，以進行下階段招標。他認為，不少舊樓面對相關情況，促消防處加快審批。他又認為屋宇署應評估相關大廈的狀況，以免按先後緩急完成巡查工作。

另外，麗灣大廈旁的興祥大樓業主們反映，大部分業主及法團為長者，法團難推動維修工作，收到驗樓令也很難遵辦。他希望政府介入協助，例如設經濟緩助及解說流程。