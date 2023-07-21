觀繞私家車壞車　司機站車尾耷低頭㩒手機險變「三文治」

高速公路壞車，司機企錯位瞬間命仔不保！網民今日(21日)凌晨上載一段車Cam片，顯示時間為昨日(20日)晚上約11時，片首見一輛巴士沿觀塘繞道慢線往九龍灣方向行駛，當駛至啟德郵輪碼頭對開，車長見有一輛亮起「死火燈」的私家車停在前方，故收慢車速及打右燈駛出中線，而慢線上尾隨巴士的另一輛私家車，因被巴士阻礙視線，當巴士轉線後才發現前方停有壞車，該車司機則打開尾箱站在車尾位置耷低頭㩒手機，幸行駛中私家車司機在千鈞一髮間及時將車速收慢，與「死火」私家車僅距4個車位，如收掣不及，壞車司機險變成「人肉三文治」。

在高速公路壞車後被其他車輛撞的交通意外時有發生，據運輸署網頁上指引，當在路上遇上車輛故障時，司機應亮着危險警告燈，盡可能利用車輛餘下的動力將車駛向路旁或路肩，在安全情況下落車並遠離行車道，如有防撞欄，應確保自己及乘客也在防撞欄後，並即時報警求助，並清楚地說出地點，路名及方向等。但最後提醒在安全情況不確定的情況下，應留在車內，並戴上安全帶等候救援。