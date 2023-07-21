東方日報A1：冧石屎人人自危　出街戴定頭盔

逾4,800幢舊樓未有遵辦強制驗樓命令，屋宇署被指滋油；加上踏入颱風季雨季，舊樓石屎分分鐘跌極不完。前日傍晚放工繁忙時間，人多車多的筲箕灣道麗灣大廈發生「天降石屎」事故，導致有途人受傷。有街坊慌指事發前幾分鐘才經過現場，為免再有石屎剝落，再經過時都盡量遠離該處，甚至冒險靠近馬路邊走，為求自保更稱可能會考慮戴定頭盔出街，人人自危。

西灣河筲箕灣道33至55號麗灣大廈，前晚6時許發生天塌石屎事故，該大廈簷篷底一塊約1米乘0.5米石屎剝落，擊傷27歲姓袁男途人頭部，及後須送醫治理。事後發展局及屋宇署均表示高度關注近日接連發生大廈外牆石屎或批盪剝落事件；屋宇署稱已按局方指示，覆檢尚未完成遵辦強制驗樓通知的樓宇名單，目前未獲遵辦樓宇約有4,800幢，當中通知到期而仍未遵辦的有2,700幢。

屋宇署續稱，在到期而仍未遵辦通知的2,700幢樓宇中，1,800幢已委聘註冊檢驗人員，當中1,300幢已進行檢驗工作，有待開展或完成修葺工程，500幢仍未完成檢驗工作；餘下900幢仍未委聘註冊檢驗人員樓宇中，約150幢已參加「樓宇更新大行動2.0」計劃第1類別樓宇。

發展局補充，屋宇署將會重點跟進和加大執法力度，政府會積極為有心早日遵辦通知樓宇業主提供支援，以便盡早完成驗樓和修葺。若業主立案法團或業主漠視通知致進度欠佳，屋宇署會果斷執法檢控。

有年老街坊憶述，事發前數分鐘路過現場，對有大廈出現石屎剝落感到擔心，故昨早路過時亦靠近馬路邊沿欄杆走，盡量遠離涉事建築物，今後或考慮戴定頭盔出街。

議員梁熙形容舊樓跌石屎是「社區炸彈」，應盡快清除，建議政府成立專責小組，盡快推動驗樓，並增加人手跟進。他又提到近日多宗事故，石屎或批盪剝落位置都是朝向行人路，但驗樓師一般不會架起雲梯到外牆查驗，認為當局要規定日後驗樓都要重點檢驗這些位置。

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