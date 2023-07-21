擲物落街毀兩車刑事損壞罪成　包致金姪女判囚2個月緩刑18個月

終審法院非常任法官包致金的姪女Amina，被指在灣仔住所內涉將家傭的雜物掟落街，損壞樓下多輛私家車。她否認兩項刑事損壞罪及一項盜竊罪，案件經審訊後，裁判官王證瑜早前裁定1項刑事損壞罪成，其餘控罪則罪名不成立。經提取相關報告後，王官今（21日）於區院（暫代東區法院）判處被告監禁2個月但緩刑18個月。

現年46歲的女被告Bokhary, Amina Mariam，報稱無業。被告原面對5罪，但其中兩項刑事損壞罪，但因涉案證人不願出庭獲撤銷控罪。餘下3罪指她於2022年12月13日及14日，在港島跑馬地肇輝臺嘉苑B座，刑事損壞兩輛分屬兩名車主的私家車；及同年的12月13日，在上述大廈一單位偷竊屬於Castillon Pacita Bandiala的衣物、一本相冊、兩個錢包、一個塑膠盒、一隻手錶、一部手機和一串鑰匙。最終被告只被裁定有關12月14日的刑事損壞罪成，該罪涉及被告將1個重約15公斤的花盆由單位拋到大廈地下。

案件編號：ESCC 2524/2022