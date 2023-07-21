麥浚龍父旗下公司沽協興隆母企股權　涉MIRROR演唱會意外

通告指出，買方吳錦勝為一名建築領域的專業人士，在建築與結構方面擁有豐富經驗及知識。並指吳在建築結構方面擁有專業能力，以及潛在舞台安全問題方面的知識，與集團關於工作場所安全問題的價值觀一致。

協興隆由未來文化娛樂間接持有73%股權，餘下27%股權由區家鑫間接持有。協興隆去年7月為MIRROR演唱會負責舞台工程，當時發生巨型屏幕墮下意外，並擊中兩名舞蹈員。意外發生後，政府交代演唱會的意外調查報告，並向協興隆舞台工程有限公司作出檢控，協興隆被控2項沒有確保僱員的安全及健康、2項沒有確保存放於處所的作業裝置式物質是安全的、1項沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任及1項沒有就意外發出通告。

中建富通指出，交易完成後，預計錄得收益約2,100萬元。集團仍持有未來文化娛樂29%股權，強調舞台安全乃集團其中一項主要的關注點。通告指出，未來文化娛樂去年錄得淨虧損635萬元。