福田口岸假日人流超越羅湖　政府：延長服務壓縮空間不大

立法會北部都會區發展事宜小組委員會今日(21日)討論管境管制，委員會主席劉國勳指，現時福田口岸的使用率與羅湖口岸相若，部分假日更超越羅湖，關注當局能否延長各個陸路口岸在假日高峰期的服務時間，另一議員陳沛良亦指，各個口岸開放時間不一，希望非24小時開放的口岸能統一時間，方便市民。

保安局表示，正研究延長各個口岸的服務時間，但面對人手、交通以及與內地協調等挑戰，局方曾研究將落馬洲支綫口岸服務時間延長至凌晨2時，但考慮到鐵路收車後進行維修的時間只有2小時，有需要確保鐵路安全和營運可行性，形容再壓縮的空間不大，會再作研究。他又表示，每日各個陸路口岸錄得約35萬人次通關，是疫情前6至7成，會繼續以一地兩檢為基礎，提升通關效率。

局方又表示，香港和深圳市政府正推動洪水橋至前海的港深西部鐵路，並完成首階段研究，當局正參與次階段研究，包括與深圳方面研究新的檢查模式提升通關效率，以實施「一地兩檢」為目標，包括使用「合作查驗、一次放行」模式過關，讓巿民「排一次隊，檢查一次」就能過關。政府亦會繼續研究利用科技，如採用生物特徵幫助清關，讓巿民「直接行過」就能過關。

當局指，現時不少管制站正在改造，包括羅湖、新皇崗口岸和未來沙頭角口岸，過程都會擴大容量。因應早前文錦渡內地口岸出現沉降，政府指，由於文錦渡口岸設有食安中心，負責鮮活食品過關工作，當局在當日得悉事件後，首先了解南下方面有否影響，如果有影響就會啟動應急計劃，包括於蓮塘/香園圍口岸成立臨時食安中心，檢查鮮活食品。