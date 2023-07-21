慢性病治理計劃待成熟後推展至醫管局　免費為低收入人士篩查

政府計劃第4季推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，對45歲以上市民進行慢性病篩查，並補貼到私營市場接受治療。醫務衞生局副局長李夏茵表示，待計劃成熟後，會與醫院管理局(HA)研究，將計劃與現行的「普通科門診公私營合作計劃」合併，長遠推出「HA版慢性病計劃」，要求醫管局在普通科門診為低收入人士提供免費篩查。

李夏茵說，當局將於9月公布「慢性疾病共治先導計劃」的具體內容，11月起市民可到康健中心報名、與家庭醫生進行配對，並陸續安排篩查。對於有外界關注，即使計劃有政府補貼，患者每次仍需支付150港元診金和藥費，她則強調，當局不會忽視基層民眾需求，只是希望在公、私營之間設立「第三條隊」，目標吸引可以付費、負擔的人。

政府建議病人付額費用的參考水平是每次150港元，但醫生也可以自由設定收費標準。李夏茵表示，醫生收費要透明，當局或制定一份價目表，列出不同醫生的收費價格，供公眾查閱，以確保公平且有選擇。至於參與該計劃的醫生，亦需要按照「社區藥物名冊」採購和提供藥物。