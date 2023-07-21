何桂藍續就初選案自辯　稱民主派憂慮選民反應拒絕否決預算案

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，今(21日)在西九龍法院(暫代高院)續審。被告之一、還押中的前網媒記者何桂藍續自辯。何桂藍的代表大律師Trevor Beel引用民主動力總幹事黎敬輝第2次新界東協調會議筆記，會上當時正討論戴耀廷草擬運用《基本法》賦權立法會否決財政預算案的條款，當中紀錄何桂藍提到「以基本法條文作出DQ」會引起迴響 。據其理解，條款無承諾一定會否決財案，又指上述描述「基本上跟足基本法抄出嚟」，若仍被DQ坊間反應一定好大，而所謂否決「講到底都係㩒個反對掣」，不認為取態進取。

何桂藍又解釋，當時部分溫和選民認為當局並非任意DQ，而是有據可依，否決預算案單純重複《基本法》賦予的權力，認為溫和選民不會覺得「玩嘢」，若港府執意DQ，會令選民明白，故認為「會引起迴響」。何重申「會運用」與「會積極運用」字眼分別不大，但認為會上以「積極運用」字眼有「褪」的感覺，對此並不認同，故當時會議討論為迴避DQ要「褪」到何等地步。何又稱會議最終並無結論，亦不記得曾就此投票。

何桂藍又解釋，部分民主派人反對否決預算案，並非因當中包含民生項目，而是擔心選民反應，並憂慮如何向選民解釋否決原因。何又反駁當時政府及建制派攻擊「阻住政府攞錢就係破壞民生」。她指出，據民主派多年來共同理解，政府透過如公屋減租等手段減少收入，另一方面再向議會申請數以百億撥款，形容「民生從來都係政府不當地動用公帑嘅掩眼法」，認為民生問題非民主派拒絕否決預算案的原因。

案件編號：HCCC 69/2022