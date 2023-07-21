北部都會區蠔殼圍淪投機熱點　易手地段高達904個

北部都會區發展成為鄉黑吸血商機，東網近日接獲讀者爆料，指具政府背景人士及地區官員、鄉紳、前政協及黑幫人士得悉發展計劃後均虎視眈眈。本土研究社今日(21日)發表調查報告，發現區內曾經易手的地段數量達904個，背後的買家涉及超過130個公司或個人單位，分析這些買家背後的關係後，可以判斷在蠔殼圍擁有超過10萬平方呎土地業權的買家一共有7組寡頭，包括「龍豐」、內地政商界，其本身的業務與濕地／魚塘無關，卻斥資購入發展潛力相當低的濕地，使蠔殼圍濕地成為北部都會區其中一個最新的投機熱點。

根據本研社發表的《北部都會區蠔殼圍地權調查研究》，該社透過業權調查研究，分析蠔殼圍濕地業權分布以及囤地活動，檢視2000至21年近20年間所有交易紀錄，發現區內曾經易手的地段數量達904個，按面積佔約47%，即近半已易手。蠔殼圍7大買家組別的買地平均呎價92港元，根據去年新修訂的收回土地補償機制(保育用途收地)，可獲得第2級補償，即每平方呎634港元，已相等於原有成本價的7倍。若然業權人能夠左右蠔殼圍未來發展為私人住宅，樓面呎價更可達上萬元，相對囤地成本將是至少以百倍計。

7大買家組別當中，4組買家都涉及離岸公司操作。以「龍豐」組別為例，雖然簽署合約的買家均為本地公司，這些公司其實是由8間不同的離岸公司全資或接近全資擁有，隱藏了真實買家身份，亦令公眾並無從得知及監察。20年間，2017年錄得最多交易宗數，其後幾年並有持續買賣，遠早於2021年10月公布的《北部都會區發展策略》包含蠔殼圍的相關收地保育計劃，反映了囤地者早過計劃公布前5年已在該區大手「囤購」。

現行《北部都會區發展策略》並未有對新發展過程帶來的土地投機活動進行積極規管措施，包括加強土地管理巡查、及時凍結現有用途、與及盡快落實保育方案，將製造了投機空間，並為原有規劃方向添加變數。

政府於最新新田科技城計劃將移平90公頃濕地保育區，加上更正進一步研究打破香港濕地規劃指引的防線，北都區內建議以收地方式建立濕地公園的策略又遲遲未有落實，令人憂慮蠔殼圍以至南生圍濕地保育公園，在往後日子也會變形走樣，亦將對未來其他濕地保育計劃失卻理據，令私人囤地者「有樣學樣」。