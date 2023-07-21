旅監局禁旅團九龍城區購物兼用膳　酒樓結業　議員：撥亂反正

中港兩地通關後，內地旅行團「逼爆」紅磡、土瓜灣一度再現，旅監局於今年5月施加「辣招」，不准安排旅行團同日於土瓜灣區食肆用膳，與九龍城區商店購物等，有酒樓無奈結業。旅監局行政總裁方安妮與九龍城區議員今日(21日)早上同視察紅磡和土瓜灣一帶，了解接待內地團食肆和商戶的運作情況。

多名九龍城區議員今早乘坐旅監局安排的小巴，巡視接待內地團商舖一帶的情況。議員楊永杰認為有主力做團餐的酒樓因旅監局辣招而結業是「撥亂反正」，指過去有接待旅行團的酒樓，出動大量執法人員以及地區力量，協助維持秩序，認為旅監局新招並非干預自由市場，旅行團仍可以安排旅客到其他地區購物，再來九龍城區用膳。

旅監局鑑於早前九龍城區的旅行團旅客聚集情況及當區居民關注，今年5月向位於九龍城區的註冊商店發出附加承諾書，提醒及規管有關註冊商店妥善執行有效的人流管理措施，包括商戶需要承諾旅行團如被安排到訪九龍城區的註冊商店，不得於同一日在土瓜灣區內的食肆用膳、旅行團參與者不得在商店以外的公眾地方排隊、接載旅行團到訪有關商店的旅遊巴士不得在旅監局指明不准停車區內停車及上落客等。 違者旅監局會按個案性質及嚴重性決定處分，包括撤銷商店的註冊。

香港旅遊業促進會總幹事崔定邦表示，據他理解，相關措施屬行政指令，又說自從通關後，旅行社及註冊店舖都緊守旅監局指引，旅遊業界亦希望盡量分流旅客到不同地區，例如部分內地團會到新界區吃盆菜，或安排到海上餐廳用膳，又透露本月底會再有新的海上餐廳投入服務。