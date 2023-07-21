中大改革草案首次開會　決定不設公聽會　僅收取書面意見

由議員張宇人等三名兼中大校董的議員提出私人草案，建議修改中大校董會組成，包括將校董會成員由55人減為34人，校外及校內委員比例轉為與其他院校一致的2:1等，引起爭議。中大校友評議會主席楊于銘昨日（20日）去信草案委員會主席梁美芬，要求暫緩審議，並召開公聽會。而委員會會議今日（21日）如期舉行，決議不舉行公聽會，將採取書面提交意見的方式。

會議首先討論是否設公聽會一事，其中中大校董會主席、副主席及署理校長均有列席。議員梁子穎認為，公聽會每人發言只有2，3分鐘時間，很可能講不完，議員黎棟國認為書面方式更長遠、表達更徹底。法案委員會主席梁美芬表示公聽會無法確保不會演變成人身攻擊，結合各委員意見決定採取書面方式，她歡迎各界盡快於10日之內遞交正式書面意見予委員會。

梁美芬還指出，中大校內管制出現嚴重問題，曾有中大校友及社會人士就校長續任事件要求召開獨立聆訊，但梁希望給校方一次機會，最終未有舉行聆訊。有份提出草案的議員鄧家彪則質疑UGC大學的校董會竟然沒有學生或教職員代表，而重組後校董會組成將更加均衡；保留書院制度，5所新書院終可以名正言順參與校董會管制架構。議員劉國勳補充，校董會內部和社會各界均認可中大需要改革，至於有人擔憂校內、校外董事會1:2的比例不利學校治理，劉解釋事實上校外校董有相當多為於中大有關聯人士。

中大校董會主席查逸超表示，此次是過去14年期間第三次推動重組校董會。中大曾在2009和2016年提出兩次重組，但最後未能進入立法會審議階段。2022年12月12日校董會會議討論2022草案條例內容，與會校董均支持重組，並成立專責小組，今年4月小組提交報告獲校董會接納，送呈政府和立法會。查稱正聯絡各校董收集意見，處理條例草案查詢。

中大校董會副主席陳德霖表示，議員草案與2016年中大改革小組的內容相若，反駁部分人士稱校方沒有進行廣泛諮詢。事實上校方於今年向包括校友在內的各持份者發出30萬份電郵，廣泛徵求就2016意見及2022年草案適用性的意見，共收到880個回應。署理校長陳金樑表示大學成員大部分贊成有需要重組校董會，至於怎樣做，希望能允許校董會詳細討論草案個別條文後再來立法會表達意見。