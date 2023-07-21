加推100萬份優惠券　旅發局稱旅客較疫前滿意來港體驗

踏進暑假旅遊旺季，旅遊發展局今日(21日)宣布即日起向訪港旅客加推100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券，望吸引更多旅客來港觀光。該局亦召集近百名來自8大旅遊相關行業的代表和前線從業員，承諾提供最專業及優質的服務予旅客。

旅發局傍晚舉行「專業優質旅遊服務承諾」啟動禮，表示2月起派發的100萬份消費優惠券深受旅客歡迎，宣布即日起加推100萬份，而適用的商舖亦擴展至超過3,600間。旅客憑券可以在不同景點、零售及餐飲商戶享用即減100元的優惠。

而啟動禮，號召近百名來自旅遊相關行業的代表和前線從業員，包括旅遊、航空、交通、酒店、餐飲、零售、景點、會展服務業界，許下《專業優質旅遊服務承諾》，承諾提供最專業的建議予旅客，誠實可靠地提供產品資訊、優質的產品和服務，並細心聆聽顧客的意見和建議，迅速解決顧客的問題和需求。

旅發局主席彭耀佳表示，專業優質服務向來是香港旅遊業成功的要訣之一，旅發局最新調查顯示，旅客對香港的整體滿意度，較疫情前高，而疫情後旅客對服務質素的要求也愈來愈高，因此旅發局牽頭訂立服務承諾，鼓勵業界精益求精，令旅客甫踏足香港，即得到良好的體驗。