大專生化身入境處大使　助推廣領保宣傳工作　把握機會服務大眾

服務備受港人讚揚的入境事務處，適逢暑假邀請年輕新一代為市民服務。數名「入境事務處青少年領袖團大專生隊」的成員，近日加入「協助在外香港居民小組」實習，除了分享小組日常工作外，更委任他們為「青少年領保宣傳大使」，並參與入境處推廣國家領事保護(領保)的宣傳工作，幾位大使更把握機會增廣見聞，裝備自己。

入境處今日(21日)在社交平台分享上述消息，幾位大使均是正就讀或剛完成大學課程的學生或準畢業生，他們抱着學習心態，在小組同事密集式的教導下積極參與活動。另又在實習期間獲安排到香港國際機場、港珠澳大橋香港口岸，向市民講解外遊安全資訊以及國家的領保工作；同時，又聯同外交部駐港特派員公署的代表，在香港女童軍總會舉行領保宣傳講座。

除此之外，有份參與「共創明"Teen"計劃」的青少年，亦在上周獲邀參觀小組的1868熱線中心。幾位大使更藉此機會，向青少年們分享自身經驗及鼓勵他們繼續努力向上，積極參與社區活動。作為「青少年領保宣傳大使」，大使們均表示非常珍惜這次工作機會，並覺得「好有使命感」，一同協助推廣國家領保的宣傳工作及支援市民大眾。