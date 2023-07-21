救護將軍澳出動　屋苑保安拒開閘　街坊勸諫反被鬧

正所謂救人如救火，當有救護車出動，代表有求助個案急需救援，不過將軍澳一屋苑日前卻有保安未有打開大閘，更要求救護車兜路，從另一邊出入口進入，當被告知另一邊可能塞車會延誤救援行動時，卻又着救護員們落車步行入屋苑，甚至有街坊上前勸諫開閘時更惡言相向，終被人拍片放上網公審。

事緣有街坊昨日(20日)在社交平台發文並貼出片段，指自己於前日(19日)晚上約10時，在寶寧路一個屋苑外，看見一輛救護車停泊在附近路邊，救護員亦要求保安開大閘以便救護車進入作救援行動，惟一名女保安卻反要求救護員兜往迴旋處，從另一出入口進入屋苑，不過救護員則稱該處當時正塞車，會耽誤救援，該女保安竟着對方步行入屋苑，甚至更表示「4座咁近，行入去啦」。

救護員其後未有再作爭辯，已抬着擔架進入屋苑前往求助個案所在大樓，而發貼者則與另一街坊「睇唔順眼」，於是要求屋苑保安開閘，誰想竟被對方用粗口問候，該發貼街坊不禁反問「如果消防閘連救護車都唔用得，唔知幾時先可以用呢」。另有網友昨日下午留言指涉事大閘已更換鎖頭，但有留言則認為「緊急通道，其實唔應該上鎖」。

此外，貼文引來大量留言批評該保安「離晒譜」，直言「黃金時間救命喎，救遲左(咗)有咩不測邊個負責」、「應該要開嘅門唔開，世界級管理」；亦有街坊表示「日日都見到呢個阿姐用粗口鬧住客」，甚至有涉事屋苑住戶稱「唔係第一次，上次又係咁，我叫佢開閘比(畀)救護車入，佢話呢個閘唔開得，反應冷淡，好似完全唔關佢事咁」。