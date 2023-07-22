紅隧明起實施「易通行」　當局啟動協調中心應付突發情況

紅磡海底隧道明日(23日)清晨5時起實施「易通行」，運輸及物流局局長林世雄今日(22日)在網誌表示，「易通行」自今年5月7日起先後在青沙管制區、城門隧道及獅子山隧道實施，整體運作大致暢順，但紅隧是全港車流量最高的行車隧道，要在紅隧推行一項革新措施是一項挑戰，運輸署和執法部門會於明日及下周一(24日)啟動緊急事故交通協調中心，加派人手以應付突發情況。

林指出，運輸署及其他部門連月來不斷在紅隧現場進行測試，面對不同的天氣狀況，如颱風期間和路面擠塞情況，稱「易通行」的各項系統運作暢順，運輸署和執法部門亦已敲定臨時交通措施的安排。他續稱，繼紅隧後，政府計劃下月於西區海底隧道和東區海底隧道陸續實施「易通行」，並在今年內於餘下的大老山隧道及香港仔隧道有序地實施「易通行」。

他又提到，推展「易通行」不停車繳費服務是香港推動智慧出行的其中一個重要舉措，不會奢望單靠實施「易通行」便可以解決繁忙時段過海隧道擠塞的問題。但實施「易通行」，是政府將於今年內在3條過海隧道實施「分時段收費」的先決條件，相信有助日後改善繁忙時段過海交通擠塞的情況，對整個社會均會帶來裨益。