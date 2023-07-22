復常後港人快樂指數等5指標下跌　專家指心理問題不會突然消失

雖然本港已踏入復常，但在新冠疫情期間所導致的心理健康問題卻不會隨之消失。香港理工大學協理副校長、應用社會科學系講座教授石丹理今日（22日）表示，調查發現港人的家庭快樂指數、個人快樂指數、家庭團結度等多項指標，均比往年下跌。石解釋指，即使疫情緩解也不會像開關按鈕一樣，負面情緒和經歷會突然消失，政府需要反思人力資本和家庭資本在建設香港抗逆力方面的重要性，又批評香港少有協調良好的家庭抗逆力計劃，建議應著力培養公眾的個人抗逆力和家庭抗逆力，才可更健康地應對疫情等生活危機。

石丹理引述調查表示，港人的家庭快樂指數、個人快樂指數、家庭團結度、家庭健康狀態、五種愛的語言等，全部指標都比往年顯著下降，對比一般人普遍認為，疫情後公眾和家庭會隨復常後變得更快樂有明顯差異。石又引述世界衞生組織的數據表示，疫情期間患上焦慮和抑鬱症的人在全球增加了約25%，這種情況正是「大流行後壓力症候群」，即疫情後的心理健康問題，石強調這種心理健康問題不會在一夜之間消失，等同於不能指望康復的人在病癒後立即完全發揮作用。

石丹理認為，本港對心理健康的關注不足，學校課程還是很少涵蓋這種「軟技能」，政府應促進個人的抗逆力，以便公眾能夠很好地應對疫情等逆境。石又指出，與個人復原力和家庭復原力相關的學習能力，可以幫助個人和家庭適應不同的生活挑戰，建議公眾在日常生活中，可以練習愛的語言，例如對家庭成員說出肯定話語等。