6成受訪者酷熱天氣下工作感不適　工會批中暑指引形同虛設

勞工處於今年5月起推出《預防工作時中暑指引》和新增工作暑熱警告，但效果未如理想。工聯職安健協會今日(22日)發表調查報告，發現有近60%受訪者都曾在酷熱天氣下工作時，感到疑似中暑的不適症狀；而約50%受訪者表示公司並沒有根據「工作暑熱警告」的指引，為員工安排休息時間或在有遮陰的地方小休。協會批評指引是「形同虛設」，建議勞工處應盡快檢討有關指引，並考慮立法保障工友。

協會於今年7月初進行「酷熱天氣下工作問卷調查(2023)」，共訪問了826位工友。調查發現，近60%受訪者曾在酷熱天氣下工作時，感到疑似中暑的不適症狀；有30%受訪者的工作時間在7至10小時，有4.5%受訪者工作時數更長達11至13小時或以上，反映受訪者工作環境沒有得到保障，更要面對超長工時。調查又指出，有60%受訪者認為，政府應該盡快檢討預防工作時中暑指引及考慮立法、僱主必須提供足夠的防中暑物資及設備。

工聯職安健協會顧問兼議員郭偉強批評，香港現如今對預防中暑的措施僅為「指引」，而並非強制執行措施，仍有大部分工友的工作安全並未受到其保障。工聯職安健協會副主席黃平則表示，現時暑熱指數難以反映地盤真實情況，例如有建築中的地盤樓層，實際溫度較天文台所顯示更高，暑熱指數因此出現偏差，使工友無法跟從。協會促請政府盡快檢討「預防工作時中暑指引」，增加對「暑熱指數」的宣傳力度及考慮立法，並建議增設暑熱指數監測站，有助了解及客觀反映不同區域的暑熱情況。