富寧花園惡保安阻救護車入閘兼爆粗　管業處：涉事員工已停職

東網早前報道，將軍澳富寧花園有救護車要求開閘駛入時，該屋苑保安不但未有打開大閘，更要求救護車兜路，從另一邊出入口進入，當被告知另一邊可能塞車會延誤救援行動時，卻又着救護員們落車步行入屋苑，甚至有街坊上前勸諫開閘時更惡言相向，終被人拍片放上網公審。報道一出街隨即引來當區區議員、街坊及網民的關注，眾人都被該名惡保安的言行嚇窒，紛紛要求屋苑物業管理公司交代。據該公司管理層透露，內部正展開調查，涉事女保安員現正停職，最終安排有待調查結果。

本身亦是街坊的當區區議員陳耀初在其社交網站貼文，指向富寧花園管業處查詢後，獲告知管業處確認從來都無規定不可以開近醫院的鐵閘，根據管業處所指，以往閘門亦有為緊急車輛開啟。事件發生後，管業處亦已訓示所有保安人員，要為緊急車輛開閘。管業處亦在鐵閘外面、向街方向，貼上顯眼告示，供緊急車輛知悉可聯絡24小時保安室要求開閘。

至於鐵閘上鎖的原因，陳引述管業處指以往曾經有人嘗試私自打開鐵閘，並解釋每一名保安身上都有全屋苑鎖頭的鎖匙，故不存在「要花時間搵鎖匙」的問題。管業處認為當晚涉事保安態度欠佳，不符公司要求。除左口頭訓示之外，亦會根據公司內部人事程序跟進，作出正式記錄。陳耀初亦呼籲各街坊有問題可與其聯絡，並會代向管業處反映。

事件源於一輛救護車停泊在附近路邊，救護員要求一名女保安開大閘以便救護車進入作救援行動，惟一名女保安卻反要求救護員兜往迴旋處，從另一出入口進入屋苑，不過救護員則稱該處當時正塞車，會耽誤救援，該女保安竟着對方步行入屋苑，甚至更表示「4座咁近，行入去啦」。救護員其後未有再作爭辯，抬着擔架進入屋苑前往求助個案所在大樓，有現場街坊「睇唔順眼」，於是要求屋苑保安開閘，誰想竟被對方用粗口問候，並於網上發貼揭發事件。