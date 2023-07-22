周末書展逼爆　家長拖篋預千元為子女買書　「最平10蚊本」　

一連七日的書展來到第4日，亦是首個周末，今日(22日)場內人山人海，場外亦出現排隊「長龍」，有不少市民就連同一家大細，拉着行李箱到場買書。有手持多本戰利品的家長表示，預料會花約千港元為兒子買書，主攻小說。

適逢周末，傅太一家今日就特意約同朱太一家到場逛書展，更帶同手拉車及行李箱準備掃貨。傅太說，已花了300多港元，購入9本圖書，當中大多為小說，均屬兒子喜愛的種類，包括福爾摩斯，料最後會花1,000港元買書。至於同行的朱太亦購入多本圖書，同樣花了300多港元，她說，大多書商已推出折扣優惠，包括自己手上的「戰利品」，亦分別從八折及半價購入，「最平亦只係10蚊本」。

場內亦看見不少中學生蹤影，包括9月即將升讀中三的陳同學及鄧同學。陳指，自小已培養了閱讀習慣，故特別喜歡看書，尤其是小說及漫畫，惟過往受疫情影響，未有機會逛書展。她又指，自己特別喜歡偵探及愛情小說，故今日已花了160港元，購入了1本與殺人犯心路歷程題材有關的書籍，之後或會看看其他種類書籍，譬如漫畫，預算約500港元內。