書展展商稱人流較以往遜色　移民潮下歐洲旅遊書銷量增

書展一連7日至下周二(25日)結束，連同另外兩個展區共吸引36個國家和地區，約780間展商參加。書展來到第4日，東網記者今日(22日)下午到書展了解銷情。有參展商則認為，今年人流較以往遜色，料銷情與過往相若；有主打旅遊書的書商則透露，生意較以往升15%至20%，而因應移民潮，多了港人購買與英國相關的旅遊書籍。

參展書商馮先生表示，自己已參展多年，主力賣旅遊書，暫時銷情理想，較以往升15%至20%，每日大約可賣出300至500本書。他又指，日本繼續成為最暢銷的熱門旅遊書，不過近年亦多了市民購買歐洲國家的旅遊書，尤其是英國，相信或與近年所掀起的移民潮有關，故出版商亦有對內容進行調整，蒐集更多英國的熱門移民城市資訊。

另一名參展書商劉先生同樣參展多年，主力賣兒童英文書籍。他說，今年場內人流較以往疫情前少，相信是通關後不少市民選擇外出旅遊有關。至於銷情方面，他指，兒童小說最為暢銷，每日賣逾千本，當中最高的消費金額更高達4,000多港元。惟他卻預料，整體生意額或與以往相若，又指今年主題雖以「兒童書」為主題，但認為實際幫助不大。