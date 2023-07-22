西貢落單黃牛遭掟石追擊　街坊：施襲者疑精神有異

本周二(18日)下午約4時，一名自稱「動物義工」市民於當晚報案，表示在西貢翠塘路有牛隻遇襲受傷。記者今日(22日)返回現場視察及了解，並沒有發現有牛隻出現。有店舖職員表示，上址並非經常有牛隻出現，至於涉嫌掟石襲擊黃牛的白衣男子，懷疑他精神有異，不時在事發現場一帶出沒。

另有街坊何先生指出，遇襲的牛隻可能迷路，四處亂闖下走至上址，一般來說，牛隻均會聯群結隊，在較為空曠的位置出沒，很少形單隻影。有村民陳小姐形容，在上址出沒的牛隻好乖、好溫馴，不會襲擊市民，除了周圍大小二便，對居民生活不會構成嚴重影響。對於有人掟石襲擊牛隻，她認為做法離譜，始終牛隻都有靈性、都是一條生命。

事緣本周五網上流傳片段顯示，一名穿白衣、戴鴨舌帽的男子手持石頭，掉向路邊花圃一隻黃牛，牛隻被擊中頭部後，立即掉頭離開現場，惟片中白衣漢仍緊追不捨，彎腰拾起地上石頭，緩步走向黃牛方向，疑似準備繼續追擊。

根據網上關注動物團體早前引述街坊指，該男子連日來在有關地點徘徊，故已於事發翌日就事件報案，事後另有義工到場查看，惟未發現施襲男子，至於遇襲牛隻則不見表面傷痕。人員經調查後，把案件列作「殘酷對待動物」，暫未有人被捕。