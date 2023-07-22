政Whats噏：到泰國消費　陳沛然分享換錢心得

暑假係外遊旺季，而泰國就係唔少港人旅遊嘅目的地。前醫學界議員陳沛然早前到芭堤雅踢波，事後佢喺網上分享兌換泰銖嘅心得同比較各種消費方式，儘管有關數據並非同一日嘅兌換率，但都希望資訊對前往當地嘅朋友有幫助咁話。

陳沛然話自己啟程之前，先喺香港嘅銀行用港元兌換兩萬泰銖，兌換率係4.20。後來發覺唔夠現金，於是佢喺當地某商場嘅櫃員機提款兩萬泰銖，返港後睇睇銀行月結單，兌換率係4.29，仲抵過喺香港嘅銀行換，不過銀行會收手續費之餘，仲要預早向銀行申請開啟提款卡嘅海外提款功能，同埋要注意當地櫃員機係要先取現金，再撳多幾個掣攞返張卡，次序同香港相反。至於信用卡消費嘅兌換率都唔錯，係4.41，但要留意喺當地用香港嘅信用卡進行網上交易，發卡銀行往往會透過短訊發出驗證碼，所以電話要提前開通漫遊服務。

論最好嘅兌換率，陳沛然話係當地嘅找換店，有4.42㗎，但為防換到偽鈔，建議要搵有規模嘅找換店。佢又話泰國嘅找換店通常會要求遊客出示護照並影印資料，而上次就有位隊友換完錢之後，隔咗一日先發現忘記攞護照，好彩最後去找換店都仲搵得返。