「杜蘇芮」路徑現三岔口　天文台：因應實況數據調整預測

近日菲律賓以東海域一個熱帶氣旋路徑，引起大眾關注會否直襲本港，隨着不斷增強，該低壓區昨日(21日)被命名為「杜蘇芮」。天文台今日(22日)預測「杜蘇芮」下周初較有可能進入南海北部，亦有機會移向台灣一帶。對於預測路徑與先前出現偏差，天問題則在天氣隨筆中解釋，氣象數據不斷因其他因素影響而產生變化，故預測均會就實況數據作出相應調整，故以「天氣系統扭計骰」為題，形容對「杜蘇芮」路徑的影響，並表示會密切監察杜蘇芮的路徑、移動速度、強度發展及其對本港天氣的影響。

天文台在文中表示，目前電腦模式集合預報系統顯示，「杜蘇芮」隨後的路徑仍有一定的不確定性，並列出3個可能路線，包括較大機會逐漸靠近台灣一帶，但亦不排除移向廣東東部沿岸，或橫過台灣以東海域。

對於模式預測出現不同路徑，天文台解釋，一般而言，熱帶氣旋的移動受不同天氣系統影響，包括副熱帶高壓脊、西風槽、西南季風槽等。而該些天氣系統的強度、位置及出現時間的互相配合，是影響熱帶氣旋路徑的關鍵，而因應最新的氣象數據，電腦模式會不斷調整預測，所以模式在每次預報之間都存在差別。

至於目前西南季風較之前所預測的強，同時杜蘇芮的形成的時間比預期遲，加上「杜蘇芮」實際形成的位置，較早前的模式預測偏東，且移動速度較慢，故模式亦因實際情況調整其可能的路徑。因此，現時綜合實況數據分析及各大電腦模式預測，「杜蘇芮」會在下周逐漸靠近台灣一帶，但移向廣東東部沿岸的機會仍不能排除。總結而言，「杜蘇芮」將在未來兩三日橫過呂宋以東海域並逐漸增強，外圍下沉氣流會在下周中期繼續為華南帶來酷熱的天氣，而高溫觸發的驟雨及狂風雷暴會影響該區。