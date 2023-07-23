打擊新界南藥駕酒駕　拘23男女包括被通緝人士

執法人員一連兩日(22至23日)凌晨，在新界南總區內進行打擊藥後及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊酒後及藥後駕駛罪行。期間合共向1,400名司機進行酒精呼氣測試，並對違例司機發出了14張定額罰款告票，同時扣留兩部懷疑經非法改裝的車輛作進一步檢驗。

此外，人員在截查車輛期間，一共拘捕20名本地男子及3名本地女子，年齡介乎22至63歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「沒有提供呼氣樣本」、「販毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「通緝人士」及「欠交法庭罰款」。

其中在22日凌晨，人員在青葵公路設置路障期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂截查該輛私家車，並檢獲一個「冰」壺及約62.3克懷疑毒品，當中包括懷疑可卡因及懷疑氯胺酮，毒品總市值約35,000元。該名36歲本地男司機涉嫌「販毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及「沒有提供血液樣本以作分析」被捕，他亦被發現為一名「通緝人士」。而車上一名31歲本地女乘客，則涉嫌「販毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。