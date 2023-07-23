港島首個過渡屋「喜越」今起申請　社協指東區基層住屋壓力沉重

公屋供求嚴重失衡，本港有逾22萬人蝸居不適切居所。其中位於柴灣常安街的過渡性房屋項目「喜越」，即日起接受申請，提供103個單位，最快今年第4季入伙。有團體調查發現，東區基層承受沉重住屋壓力，該區劏房呎租中位數屬全港最高，達52港元，遠高於全港分間樓宇中位數的42.4港元。有劏房戶表示，現時每月租金逾8千港元，期望可入住過渡性房屋減輕負擔。

由社區組織協會興建及營運，港府撥款5,665萬港元組裝合成興建的全港首個位於港島區過渡性房屋「喜越」，提供102個1至2人單位及1個無障礙單位，單位面積介乎169呎至328呎，基本租期最少3年，最快於今年尾入伙。對象會以基層劏房戶居民為優先，其中8成名額會編配給輪候公屋滿3年的申請者，兩成則為輪候未滿3年或有住屋需要的人士。

社協副主任施麗珊指，東區基層要承受沉重住屋壓力，其中社協於本月10日至16日期間搜集53個劏房資料，結果發現，東區1至2人居住的劏房面積中位數為120呎，與2021年全港居於分間樓宇住戶的居所面積相若；惟東區劏房租金中位數為6,000港元，呎租中位數高達52港元，遠高於全港分間樓宇中位數的42.4港元。同時，該區的劏房水電費亦高於其他地區。施麗珊建議，當局應放寬現時過渡性房屋的接收限制，讓更多因提交文件等，延遲申請公屋的人士也能入住。

有意申請過渡性房屋的李女士，現時一家四口居住在140呎的北角劏房，每月租金逾8000港元。因要全職照顧患有智障的12歲女兒，李女士一家只能靠任職清潔工的丈夫每月1萬4千港元的薪金過活。李女士哭訴現時居住環境惡劣，狹窄空間難以提供獨立位置予孩子學習，期望能成功申請同區的過渡性房屋，減輕家庭負擔。