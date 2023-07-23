青年初創實習計劃今屆收逾4500申請　有參加者獲聘做全職

民政及青年事務局今年與數碼港管理有限公司和科技園公司合作推出新一輪「青年初創實習計劃」，為18至30歲青年提供融會理論與實踐的機會，參加者可到本地初創企業實習3至6個月，並可參與行業領袖分享會、大灣區考察、創業體驗活動等。有公司認為，參加者可在短時間內認識該行業，又指他們可令公司更貼近年輕人市場，故已決定聘請有關參加者為全職員工。

其中一名參加者23歲甘穎怡，在攻讀營養與食品科學技術碩士課程期間參加計劃，她獲聘到科學園一間食品科技公司擔任研發助理，負責調整植物製食品的成分，使之達到理想的質感和味道。她認為實習是將理論化為實踐的關鍵，而且書本上的知識未必追得上科技發展的步伐。公司負責人張保坤安排研發經理全程跟進甘穎怡的實習進度，並與她分享初創企業營運之道，他說，希望實習生有機會認識整個生意模式，又指自己當年若有這些機會，其事業或會走快3年甚至5年。他大讚甘主動為產品解決難題，又以新思維協助公司在社交媒體推廣，令公司更貼近年輕人市場，故決定聘請她為全職員工。

民政及青年事務局副局長梁宏正認為，整個計劃是多贏方案，對實習生、初創企業等均有好處，參與計劃的年輕人可在短時間內認識該行業，例如人工智能的市場如何運作，有甚麼競爭者，這些寶貴經驗在大型公司實習未必得到。對公司來說，他們能聘用年輕、有想法的實習生加入團隊。有關計劃在2021年以試點形式推出後大受歡迎，今年恒常化並擴大規模，共提供200個實習崗位，涵蓋數據分析、軟件工程、市場推廣等，每個崗位獲政府資助每月最多10,500港元薪酬。本屆計劃共收到逾4,500份申請，其中以人工智能、金融科技和數碼娛樂等職位最受歡迎。