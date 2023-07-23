優化升降機計劃接2000申請　市建局提供安置大廈單位作臨時居所

「優化升降機資助計劃」為舊樓業主提供財政資助及支援。市建局行政總監韋志成今早(23日)發表網誌，表示計劃先後推出的兩輪申請，共收到約2,000份申請，涉及約8,200部升降機。當局將為每宗個案提供免費顧問服務，在不同工程階段，包括評估工程範圍、提供費用估算、制定標書等，直至優化工程完成。當局亦會利用轄下安置大廈單位，為有需要人士在工程期間提供臨時居所。初步分析涉及約300幢大廈，約1,000名居民，當中有個案獲安排入住旺角安置大廈單位。

有別於一般樓宇復修資助計劃，優化升降機計劃工程期間會「停𨋢」，影響居民出行及日常起居。政府預留約2.88億港元撥款予市建局，推展社區支援和外展服務。針對一幢大廈只有一部升降機，或大廈每層只有一部升降機可達的獲資助個案，市建局委聘東華三院負責，分別在港、九、新界成立三支外展服務隊，管理及統籌一系列的社區支援和外展服務。團隊初步分析約300幢即將展開或已開工程的大廈內，共有約1,000名居民需轉介予社工作進一步評估，主要是體弱長者或行動不便的居民，當中約一半個案因缺乏家人或其他人士協助。

除為特殊個案提供臨時居所外，外展隊亦會因應每宗個案的實際情況和需要，提供包括樓梯機上落、訂購和送遞膳食和日用品以及復康指導和器材借用三項服務，當中自提供樓梯機服務至今，外展隊已協助了大約250名居民，平均每人在工程期間，每周獲安排一至兩次由樓梯機輔助出行；為大約70多名獨居長者或體弱人士，協助膳食和日用品的訂購以至送遞到戶；向住戶免費借出不同類型的輕便健身器材，健康監察儀器及平板電腦，協助他們維持健康生活及與外界聯繫。

另外，隨着社會疫後逐漸復常，市建局加快處理個別大廈因受疫情影響而需延遲展開工程的個案。至今超過8成受影響的個案，已重啟招標程序或正在籌組會議。市建局樓宇復修團隊將繼續為業主和法團提供支援，亦希望法團和業主能履行責任，盡早遵辦有關驗樓的法定命令，完成驗樓和修葺工程，確保相關的樓宇和物業保養良好和狀況安全。