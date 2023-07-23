優化升降機計劃接2000申請 市建局提供安置大廈單位作臨時居所
2023年07月23日 11:35
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市建局安排有需要人士在優化升降機資助計劃期間入住轄下安置大廈單位作臨時居所。
「優化升降機資助計劃」為舊樓業主提供財政資助及支援。市建局行政總監韋志成今早(23日)發表網誌，表示計劃先後推出的兩輪申請，共收到約2,000份申請，涉及約8,200部升降機。當局將為每宗個案提供免費顧問服務，在不同工程階段，包括評估工程範圍、提供費用估算、制定標書等，直至優化工程完成。當局亦會利用轄下安置大廈單位，為有需要人士在工程期間提供臨時居所。初步分析涉及約300幢大廈，約1,000名居民，當中有個案獲安排入住旺角安置大廈單位。
有別於一般樓宇復修資助計劃，優化升降機計劃工程期間會「停𨋢」，影響居民出行及日常起居。政府預留約2.88億港元撥款予市建局，推展社區支援和外展服務。針對一幢大廈只有一部升降機，或大廈每層只有一部升降機可達的獲資助個案，市建局委聘東華三院負責，分別在港、九、新界成立三支外展服務隊，管理及統籌一系列的社區支援和外展服務。團隊初步分析約300幢即將展開或已開工程的大廈內，共有約1,000名居民需轉介予社工作進一步評估，主要是體弱長者或行動不便的居民，當中約一半個案因缺乏家人或其他人士協助。
除為特殊個案提供臨時居所外，外展隊亦會因應每宗個案的實際情況和需要，提供包括樓梯機上落、訂購和送遞膳食和日用品以及復康指導和器材借用三項服務，當中自提供樓梯機服務至今，外展隊已協助了大約250名居民，平均每人在工程期間，每周獲安排一至兩次由樓梯機輔助出行；為大約70多名獨居長者或體弱人士，協助膳食和日用品的訂購以至送遞到戶；向住戶免費借出不同類型的輕便健身器材，健康監察儀器及平板電腦，協助他們維持健康生活及與外界聯繫。
另外，隨着社會疫後逐漸復常，市建局加快處理個別大廈因受疫情影響而需延遲展開工程的個案。至今超過8成受影響的個案，已重啟招標程序或正在籌組會議。市建局樓宇復修團隊將繼續為業主和法團提供支援，亦希望法團和業主能履行責任，盡早遵辦有關驗樓的法定命令，完成驗樓和修葺工程，確保相關的樓宇和物業保養良好和狀況安全。