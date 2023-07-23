機電署數碼化旅程助部門轉型　網上平台支援創科大學讓方案落地

發展局轄下的機電工程署將創新思維融入工作文化，在日內瓦國際發明展更屢獲殊榮。發展局今(23日)在網誌介紹機電署一直為各政府部門提供一站式的機電工程服務，亦與不少大學及科研機構合作，擔當「創新促成者」的角色，支援各當局和部門物色及應用合適的機電創科方案，以改善服務和提升效率。

機電署總工程師（數碼科技）李子傑表示，2018年，署方制定5年策略計劃，推進「機電2.0」數碼化旅程，為部門提供數碼化機電工程方案。署方成立數碼科技部及創新辦公室，一方面加強數碼轉型，另一方面促進及推動創科的發展和應用。機電署於2018年推出「機電創科網上平台」，羅列各部門、公營機構以及機電業界的服務願望，讓創科界別包括初創企業及大學提出相應的創新科技解決方案以作配對，部分方案並獲安排進行實地試驗，以支援及促成政府應用新科技優化服務，支持智慧城市發展及實現碳中和。

平台設立至今，共收到超過1,100個創新科技解決方案，460多個創科願望，成功配對180多個試驗項目，包括提升升降機安全的項目、電力供應系統的實時健康診斷，以及其他支援香港發展智慧城市的項目。此外，署方在總部大樓設立機電創科專區，向各持分者推廣創新科技應用，了解創科成果。