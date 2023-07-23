劏房被濫收水電費　議員憂兒童身心受創　促巡查訂取締清單

現時全港約有21萬人居於劏房，當中包括4萬名兒童。政府實施「租管條例」及禁止濫收水費條例冀禁止劏房亂象，有工會今（23日）舉行簡介會期間，大部分劏房租戶均表達現時業主仍有濫收水電費情況，情況嚴重者更有一度水收費18港元，亦有街坊表示不清楚申請過渡性房屋和簡約公屋、輪候公屋津貼的細節和要求。有議員促請政府需要加強宣傳和執法，尤其協助有兒童的劏房戶家庭，因居住在劏房的兒童可能會影響日後終生的身、心及家庭關係等。

政府早前表示，只要劏房業主收取每度水費高於現時《水務設施規例》中訂明住宅用水的最高級別收費連同排污費的每立方米11.97港元便算濫收，惟在簡介會期間有不少劏房租戶指自己每度水繳付13至15港元，更有劏房戶指每度水費高達18港元；電費方面，每度電繳付1.4至1.7港元，亦沒有收到電費單，即沒有獨立電錶。針對租管條例，議員鄧家彪指估計現時有很多業主未有守法，因100個劏房中只收到12個表格，他指現時只要沒加租便不算新租約，因此條例存在漏洞，政府也應加強執法。

亦有劏房戶指出，不清楚申請過渡性房屋和簡約公屋、輪候公屋津貼的細節和要求，如不知道大部分計劃的申請資格需符合輪候公屋3年以上，有劏房戶表示與家人二人輪候公屋3年，但未收到房屋署發信通知的輪候公屋津貼安排。

針對以上問題，鄧家彪促請政府要加強宣傳劏房租管條例、過渡性房屋、簡約公屋等資訊；今年內成立劏房監督辦事處和組織巡查隊，定義劣質劏房，並訂立要取締劏房的負面清單；鄧亦指現行劏房政策零散，因此可倣效「渗水辦」做法，建立相關專責部門，如劏房監督辦事處，以協調現時不同政府部門的巡查工作。