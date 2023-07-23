針對環評報告進行司法覆核　高球會：不影響收回土地

今屆政府為解決積壓已久的房屋問題，可謂寸土必爭。早前發展局表明會在9月1日按計劃收回粉嶺高爾夫球場32公頃土地，惟香港哥爾夫球會表明會因此提出司法覆核。該會會長郭永亮今日(23日)表示，由於已進入法律程序，不能說太多，一切留待法庭處理；惟他強調，司法覆核只是針對環評報告，不影響政府在9月1日收回球場32公頃土地。對於被問到下一步會否司法覆核城規會的決定時，郭續指不方便回答。

而香港哥爾夫球會由今日(23日)起，逢周日下午1時至晚上9時，開放「舊球場」1至3號洞予市民免費入場。郭永亮表示，過去球場都有開放予市民享用，今次只是試行新模式；他指球場有不少珍貴的物種和花草樹林，而且有百年歷史，期望政府收回土地後，可以繼續開放予市民參觀，續指球會亦樂意商討開放其餘140公頃的球場土地，讓市民參觀例如蝴蝶園等。

郭指球會在保育球場方面有專業知識，樂意與政府合作，盡最大努力保育粉嶺高爾夫球場的珍貴土地和生態，供市民享用。而是日有不少市民一家大小到訪高球場，有機會舉辦工藝手作坊，讓親子一同感受；亦有市民攜同寵物入場，讓毛孩們盡快在草地上奔跑。