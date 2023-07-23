尼龍墊夾層藏千萬元海洛英　泰國抵港男遊客被捕

昨日(22日)下午時分，海關機場科人員為一名由泰國曼谷抵港的外籍男遊客清關，打開其行李箱時，發現箱內只有11塊尼龍墊，並無其他個人物品或衣物。關員覺得可疑，於是針對該批尼龍墊進行X光檢查，再察覺影像有異，作出更深入的檢驗後，揭發每塊尼龍墊均設有夾層，內藏共約13公斤懷疑海洛英，估計市值約1,000萬港元，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名男子，他現正被扣查。

海關毒品調查科調查主任姚文顥表示，初步調查得知，被捕男子26歲，無業，他報稱是代人運送尼龍墊，從而收取6,000至7,000港元報酬。海關正追查他如何取得藏毒尼龍墊，以及毒品來港後的去向。

姚補充，今次是海關近10年來偵破最大宗利用航空旅客行李箱偷運海洛英的案件。隨着香港與內地及國際恢復便捷往還，訪港旅客人數亦逐步增加，海關留意到販毒分子近期利用旅客偷運毒品的數字有所增加，已經適時調整執法策略，並根據風險評估，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強從源頭打擊毒品流入本港。根據香港法例，販運危險藥物為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。