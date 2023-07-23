疑教師考國安法試違規公開試卷試場　辯稱無規定考場不能拍照

早前一名市民分別兩次於社交平台自稱為香港中學文憑試閱卷員，並洩漏考評局機密文件，遭執法部門拘捕。本報日前收到舉報，指一名疑似香港市民在內地社交平台小紅書上載一張相片，並用簡體字描述投考《基本法及香港國安法》情況，又公開指於《基本法及香港國安法》試場開考前拍攝，地點為何文田官立中學，又稱該考試沒有規定開考前不能拍照，而從貼文中透露考試日期為今年7月15日下午，估計上載者為教師。教育局證實該場考試為《基本法及香港國安法》(學位程度)測試，如發現有考生涉嫌違反須知的內容，教育局必定會嚴肅跟進。

根據教育局網站，涉事人士參與的考試，有可能為教育局專為持有學位的中小學及幼稚園教師(包括校長)舉辦的《基本法及香港國安法》測試，該些測試日期中，其中一個考試日為2023年7月15日，而涉及考試內容為考生須於30分鐘內完成20題多項選擇題。換言之，當日參與考試的人士，有可能為本港教師。

教育局發言人證實，7月15日額外舉行一場《基本法及香港國安法》(學位程度)測試。考生於測試前須細閱適用於測試的《考生須知》，而相關文件亦上載至教育局網頁。《考生須知》清楚列明，試場内不可攝影、錄音或錄影；而在整個測試過程中，考生必須關掉手提電話、其他電子器材及任何備有發聲功能的物品。考生如不遵照《考生須知》內的規定，可被處分，如書面警告、扣分和取消測試資格。如發現有考生涉嫌違反須知的內容，教育局必定會嚴肅跟進。