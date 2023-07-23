紅隧塞車依舊　明工作日司機避走　憂「出問題」

今日(23日)為紅磡海底隧道實施「易通行」不停車繳費首日。適逢周末假期，繁忙時間未見有混亂情況發生。有司機表示，明日(24日)首個工作日將不會選用紅隧通行，擔心會出現「未知之數」，相信繁忙時間塞車情況不會減少；另有小巴司機指過海客流量已明顯減少，擔心未來三隧劃一收費會令司機營運成本大增，期望當局正視有關問題。

司機林先生認爲，實施「易通行」未能有效解決塞車問題。他指，今午路過紅隧一如以往多車，塞車照舊，直言擔心明日工作日會「出問題」，相信繁忙時間塞車情況不會減少；又無奈慨嘆面對該情況「香港人每個司機都慣曬」。他認爲，或要待未來三隧劃一收費後，方能有效減輕塞車問題。另一司機羅先生則表示，明日首個工作日將不會選用紅隧通行，因擔心「風險比較大」，未知之數較多，故暫不會選用。他期望港府可以做好相關應變措施，若届時車流量增加，可適時作出調整，減低在繁忙時間對市民的影響。

過海小巴司機謝先生今早則首先試行紅隧，他認爲通行尚算暢順。惟擔心若未來三隧劃一收費，客流量會減少，同時司機營運成本增加，認爲港府將壓力全數施加至司機身上。他透露，相比以往10至15分鐘即可滿客開車，現時過海客量已明顯減少，「20分鐘都開唔到一架車」，期望當局正視有關問題。