政Whats噏：着華服要反串顯英氣　江玉歡完武俠夢

近年嚟唔少港人鍾意着華服出街，亦有專係推廣着漢服嘅活動。議員江玉歡(Doreen)近日亦一嘗訴願，首次着全套華服，但竟然唔係選擇柔情若水嘅女裝服飾，竟然話要「反串」喎。咁搞笑？

Doreen喺社交平台貼文同上載幾張相，話日前聯同何文田同石硤尾地區辦事處嘅街坊，去咗聖公會林裘謀中學體會中華文化。佢仲話透過茶道、華服同書法等活動，令小朋友認識中華文化，而佢亦係首次着全套華服，感受中華古典之情。

實際上，之前有部分議員都着過華服，女議員揀嘅服飾，都係長裙配輕紗，顏色較為艷麗，寬領大袖，兼且頭插髮釵或髮簪，展現古代嘅女性嬌媚。然而，Doreen着嘅華服，全身黑色，只係喺手肘同領邊有白色圖案，冇頭飾，只係綁咗紅色嘅髮帶，但相當搶眼。睇起嚟似古代嘅夜行衣多啲。

Doreen話今次專登着咗男女通用嘅華服，話自己想「反串」英氣下喎。佢解釋因為細個好中意睇武俠小說，所以會想「瀟灑」下，今次着一着華服亦都叫一完咗自己細個嘅「武俠夢」。佢又話呢套華服好啱身，自己都好中意華服，所以嚟緊如果有啱場合都會繼續着喎。

唔怪之得喇！其實有唔少網友留言，話佢呢個Look「俊秀， 飄逸」，亦有網友形容佢係女俠，另有網友話有古典美，好似《倚天屠龍記》嘅殷素素，甚至有網友讚佢好有女演員氣質添！

華服有好大唔同款式，例如議員梁美芬早前出席一個華服活動，場內唔少女性都着旗袍，而梁美芬着嘅旗袍係白低碎花，清淡得嚟又帶有色彩。喺嗰日，佢仲遇到婦女事務委員會主席陳婉嫻添！

穿越古今嘅仲有曾經參加過港姐選舉嘅社區發展主任劉聖雪(Dana)，佢早前出席咗個漢服活動仲做埋司儀添！但Dana一啲都冇怯場。呢個係喺東區搞嘅活動，逾300名居民參加，佢話當日不但能夠畀市民同小朋友認識傳統服飾，包括中山裝、唐裝、旗袍、漢服同民族服飾等，亦加深了解中國歷史文化。