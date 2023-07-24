福附國際評估屢創佳績　兩學生港澳第一

觀塘區直資英文小學福建中學附屬學校(下稱：福附)，近年安排高小學生參加國際聯校學科評估及比賽(ICAS)，屢創佳績。在英語學科評核方面，今年整體成績不但繼續高於全港平均水平，更分別有14%小四生和27%小六生考獲High Distinction及Distinction優異成績；另有5名學生在考試名列前矛，排名前1%，獲頒「高級榮譽獎證書」，其中兩人更奪英語學科及英語寫作的最高榮譽獎牌，榮獲港澳地區該組別第一名獎項。

就讀小四的陸游洋在比賽中勇奪英語學科獎牌，他大約在3歲時已愛上閱讀，更喜歡挑戰難度高一點的英文書籍，並憶述當初是從電腦遊戲學習英語，之後便對英語閱讀和寫作產生濃厚興趣。其母補充，在游洋嬰兒期，已讓他揭布書，約6歲時，發現他喜愛科學，惟買錯了一些程度較深讀物，不過「見佢揭下揭下」，慢慢又可以透過前文後理，理解書中意思，後來才得悉有關讀物竟達中二程度。

另一名奪得英語寫作獎的楊懿，正就讀小五。她約3歲時已開始喜歡聆聽英文和閱讀英文書籍，自小一起更變得沉迷，甚至廢寢忘餐，「半夜都會靜靜開電筒睇書」，並指一本501頁的英文小說，現在只需一天時間便能看完。她透露，特別喜愛與科學相關的書籍，加上熱愛體操，故夢想是成為骨科專科醫生，醫治有需要患者。

該校自2013年起，每年均安排小四學生參加ICAS評估，目的是透過參與以英語為母語的國際試作為指標，檢示校內英語教學上的強弱項，以調節教學方向。校方今年先後安排了全級小五學生應考ICAS，以及小四及小六學生自由報考，最終成績同樣卓越理想。校長徐區懿華稱，學校沒有刻意為學生提供考試練習及操練試題，相反在教學過程中，學校卻採用大量活動教學，讓學生多以小組模式上課，包括小組討論、協作學習、角色扮演、辯論等。而成績亦反映，學校在疫情下推行「停課不停學」可見成效，疫情前已建立的學習基礎更是功不可沒。