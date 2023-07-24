東方日報A1：易通行推得急　紅隧勢塞上加塞

政府隧道實施「易通行」以來甩漏不斷，昨日全港最繁忙的紅磡海底隧道實施「易通行」，成為第4條實施新模式的政府隧道。然而，實施初期已有的士司機反映系統失靈，有車行直指逾一成車輛未能即時繳費，坦言承辦商至今未改善，深感失望，又指運輸署監督工作做得不足。昨日屬假日，紅隧一帶卻較以往擠塞，不時出現長長車龍，收費亭數目更匆匆由8個減半至4個，有駕駛者疑未適應新收費模式而煞停車輛，險象環生。運輸業界指今日首個上班日才見真章，憂慮會出現大擠塞癱瘓交通，更有司機坦言恐會塞上加塞，今將避行紅隧。

紅隧昨清晨5時起實施「易通行」，所有人手收費亭及快易通車道取消，收費廣場往來九龍及香港方向改為各4線行車，包括一條巴士線，車輛可直接駛過，毋須停車繳費。運輸署署長羅淑佩昨凌晨3時半曾在工作人員陪同下到紅隧行政樓視察新安排。昨日清晨7時許，運輸署總運輸主任許家耀表示，根據昨日所觀察，紅隧往香港方向的九龍入口路面標記有需要改善，以理順車流，有關調整工程已經於短時間內完成。

「到朝早8點有80架次過咗紅隧，都有11架話偵測唔到，都幾失望！」香港的士小巴商總會理事長周國強指，紅隧已屬第4條實施「易通行」的隧道，惟至今仍有的士司機反映偵測失敗而需再花時間人手繳費，促運輸署責成承辦商改善。而紅隧作為全港最繁忙過海隧道，昨日未收到司機反映出現意外，但他憂慮新手私家車司機會不習慣，若有司機在收費亭前急煞，會導致後車不為意而相撞。他坦言，「易通行」對改善塞車問題作用有限，指目前使用紅隧的約六成為私家車，政府應針對私家車作出管制，如提高私家車隧道費，鼓勵更多市民使用公共交通工具。

九龍往港島方向原本8個收費亭，昨已減至4個，不時有司機在駛經時慢駛甚至停車，偶爾出現險象，部分司機要隧道職員指示才繼續前行。司機羅先生坦言，今日行紅隧的風險比較大，自己會避免行紅隧，直言：「始終第一日未知數太多，希望政府可以做好協調，減低工作日嘅混亂。」香港汽車會會長李耀培稱，8個收費亭減半不會減慢車流量，因餘下的4個亭皆不用停車，比以往有6個亭需要停車繳費，相信車流會較以往快，惟司機需要提早決定轉線，如需前往銅鑼灣及北角的靠左行，往中環或跑馬地的就靠右，可減少因爭路而出現的紛爭。

運輸及物流局局長林世雄日前在網誌指出，紅隧是全港車流量最高的行車隧道，要在紅隧推行一項革新措施是一項挑戰，運輸署和執法部門會於昨日及今日啟動緊急事故交通協調中心，加派人手以應付突發情況。羅淑佩則指，由於昨日周日早上車流少，交通沒有受影響，今日繁忙時間才是真正考驗，各個部門不會鬆懈。

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