病人苦候遺體器官逾5年　移植腎臟終重獲新生

港府擬與內地成立器官互助機制，引起社會對器官捐贈的熱議。根據醫院管理局的數據顯示，本港接受透析治療的末期腎病病人，平均需要輪候5.75年才有機會接受遺體捐贈腎臟移植，醫管局中央腎科委員會主席雷聲亮形容，病人是「苦候」腎臟移植。有等候約6年才成功換腎的病人表示，感謝遺體捐贈者及其家人，腎臟移植後毋須再每隔兩天晚上進行10小時的血液透析治療，改善生活質素，同時更可周遊列國，重獲新生。

直至今年3月底，本港有2,433名末期腎病病人正在等候腎臟移植；而香港腎臟移植宗數，由2021年的57宗，下跌至2022年的45宗，今年直至3月底更只有15宗個案，雷聲亮認為，數字反映香港腎臟移植數目處於極低水平。對比世界各地遺體器官捐贈者的數目，以西班牙為例，每百萬人便有40.8人是遺體器官捐贈者，香港則每百萬人只有4.99人。雷聲亮解釋，除了因傳統「留全屍」的觀念影響外，本港與外國對於可以捐贈器官的遺體定義亦有分別，香港只接受腦幹死亡者捐贈器官，而外國則會採納腦幹死亡或心臟死亡的遺體；加上外國政府對器官捐贈者有較完善的配套設施，令香港遺體器官捐贈者數目顯得更少。

末期腎衰竭的病人需要進行腎臟替代治療，即腎臟移植或透析治療，前者對病人來說是最佳方案，移植腎臟後病人腎功能可回復至正常水平，毋須依賴透析治療；而後者即俗稱「洗肚」或「洗血」，需定時進行、注意飲食，例如洗血需要隔天晚上在家居洗血8至10小時，又要每2至3星期往返醫院洗血，每次耗時4至6小時，屬「長期抗戰」。李耀華約30多年前發現患上先天性多囊性腎病，腎臟功能日差，原先任職消防員的他需要調至後勤工作，在約9年前開始要洗肚和洗血，影響工作生活。等待5年多後終有合適腎臟，完成手術後約兩星期已成功復原，更在今年完成人生首個10公里馬拉松。等候6年才成功換腎的陳嘉敏指，以往洗血影響工作，令她由前線護士轉投培訓工作；而家居洗血機器噪音嘈雜影響自己及他人；換腎後終獲第二人生，近期更與家人外出多地旅行。