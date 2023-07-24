政Whats噏：中大校友聯署反對修例　包括鄭國漢許樹昌

3名身兼中大校董嘅議員提出私人草案改組中大校董會，立法會相關嘅草案委員會已展開審議工作。由選任校董楊宇銘等發起聯署提出反建議，包括把議員校董席位由3席減至2席等，暫時已有數百校友聯署，當中包括嶺南大學校長鄭國漢，前高官則有商務及經濟發展局前副局長梁敬國同天文台前台長梁榮武。

實際上，多名前任及現任嘅管理層同教授都有參與聯署，包括中大前副校長霍泰輝，另一前副校長及新亞書院前院長黃乃正同埋中大呼吸系統科講座教授許樹昌，亦包括故宮博物館館長吳志華等。

黃乃正對傳媒話好多知名校友同教職員都不滿由立法會議員干涉大學內政，認爲中大校董會改組應該由中大主導。佢強調中大唔係反對改組校董會，早喺2016年已提出校董會改組方案，係立法會嘅問題先導致方案無法通過，佢又話「之前因為民主派同建制派互相掣肘，立法會自己Housekeeping做得唔好，搞到上親去都過唔到」。梁榮武亦話參與聯署嘅原因係認為立法會喺事件上繞過校董會，唔尊重學校管理層同校友嘅意見。

議員張宇人、劉國勳同鄧家彪以私人草案方式提出嘅修訂《香港中文大學條例》，而相關草案委員會喺上周五召開首次會議，委員會主席梁美芬以無法排除人身攻擊為由，拒絕身兼中大評議會主席楊宇銘提出召開公聽會嘅要求，而楊則指私人草案唔符中大檢討校董會組成嘅專責小組報告，形容為「無視大學成員及校友的意見」。

楊聯同校友於翌日發起聯署支持由他們草擬的「重組中大校董會的多方共贏方案」，包括把張宇人提出維持3席議員校董減至2席，私人草案提出校友評議會代表只佔1席，共贏方案則改為由3席減至2席，至於大學監督親委任嘅席位維持為6席。至於聘任校長的門檻，則由張宇人等建議嘅四分之三，調整為三分之二。