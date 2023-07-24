隱瞞欠款向財務公司貸款30萬　27歲消防員判200小時社服令

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一名男消防員涉嫌沒有全面披露尚未清還的貸款，以詐騙一間財務公司向他批出貸款30萬港元。涉案消防員事後被控一項欺詐罪，他早前認罪，押後至今（24日）在沙田裁判法院判刑。署理主任裁判官鄭紀航考慮到被告初犯，選擇認罪，而且候懲期間已還押兩星期，故接納報告建議，判被告接受200小時社會服務令報告。

涉案27歲男被告李烈峰，任職消防員。案情指被告於2021年4月向大眾財務有限公司申請一筆40萬港元貸款，並在貸款申請表上申報，只有兩筆尚未還清的貸款，涉款共逾13萬港元。大眾財務其後向被告批出30萬港元貸款。廉署接獲貪污投訴展開調查，發現被告沒有向大眾財務全面披露其他尚未清還的貸款，包括兩筆分別由一間銀行及另一間財務公司批出，共約18萬港元的尚未清還貸款。

被告向大眾財務訛稱貸款申請表上的資料真確及完整，更訛稱除申請表上的相關申報外，沒有其他尚未清還貸款。如大眾財務知道被告有其他尚未清還的貸款，便不會向他批出該筆貸款。

案件編號：STCC 987/2023