網上發貼揚言「殺警」　23歲助理土木工程師認煽惑罪判囚7個月

年輕助理土木工程師於3年前，在「連登討論區」內發出貼文表示要傷害執法人員，包括稱「黑警捉我哋手足秋後算帳，我哋就要捉落單狗殺」及「如果隔籬有另一隻狗想反擊，嘗試殺埋佢」等。執法人員在網上巡查時發現該貼文，到涉案助理工程師寓所拘捕他。涉案被告今（24日）於區院承認1項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，被法官姚勳智判監7個月。法官指涉案貼文相當血腥殘暴，且有200多人附和，案情屬相當嚴重，但考慮到被告認罪及重犯機會低等，盡量作減刑。

案發時正於大學修讀土木工程的被告黃戩烽（23歲），原被控兩項煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪，他承認其中1罪，餘下控罪則獲准於法庭存檔。承認的控罪指被告於2020年3月8日，在香港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他身份不詳的人，非法及惡意導致該等警務人員的身體受嚴重傷害。辯方求情指被告當時低估了法律責任和後果，現在已得到很大教訓。他在案發後成為助理土木工程師，但知道將被判刑現已辭職。求情又指被告因父母離異及父親公司倒閉，轉移網絡世界一時愚蠢發布貼文。法官指明白到被告飽受壓力及有家人等支持，並於判刑後提醒被告在獄中反省，不要再犯案，於出獄後好好工作報答家人。

案情指案發當日被告以連登帳戶「肯德基佬爺爺」發布貼文稱「手足唔可以坐以待斃，麻包袋準備」及稱要傷害執法人員等，又指要「要一擊斃命嘅武器」傷害他們。貼文獲254個「正評」及13個「負評」。人員進行網絡巡查時發現該貼文，並在調查下發現被告利用該帳戶曾在連登發布大量政治議題貼文，內容明顯支持2019年6月以來的暴動等，及仇視警方和政府。人員於同年9月30日下午在屯門啟豐園拘捕被告，被告配合解鎖手機，當時已登入該連登帳戶，但涉案貼文已從連登移除。被告又稱「純粹只係想發洩吓，我真係無諗過叫人出嚟傷害警察」。

案件編號：DCCC 434/2022