政Whats噏：4點反駁中大修例質疑　鄧家彪：改革不成誰得益

對於外界對修訂中文大學條例惹起嘅爭議，尤其係發起中大校友聯署反對，提出改革中大校董會相關私人草案其中一名校董議員鄧家彪喺網上反駁，強調私人草案係經過校董會成立嘅專責小組討論嘅，兼且方案較其他大學溫和，若推倒重來，唔幾時要拖到何年何月，仲叫外界諗下改革不成邊個得益嘅問題。

鄧家彪今日(24日)喺社交平台貼文提出4點反駁，首先係佢哋提出嘅方案能叾杜絕「校長獲少數支持續任」嘅問題，而提高聘任嘅（3/4，75％）認受嘅門檻，令代表公眾人士嘅校董（11/34，30％）獲關鍵否決權以作監察。

就有關改革嘅方案，佢話中大校董會3次專責小組處理嘅方案具體內容皆不相同，而最終方案應就當下問題作出最好嘅回應。2016年方案尚未發生2019年社會動亂、具爭議嘅校長續任同竄改校徽，經歷上述深刻事件，私人草案提出嘅方案努力作出回應，強化社會管治，例如2016方案校監委任校董只佔校董會20％，私人草案嘅方案增加至26％。

對比近年改革嘅其他大學，佢話因為中大要兼容書院參與，私人草案嘅建議可算係比較溫和，有唔少院校經校監委任嘅校董佔過半，例如如理大係66％，中大仍只佔26％。佢強調無人唔支持中大改革，連教資會秘書長亦明言中大現況唔理想，若果校方遲遲唔作為，議員校董推動又有何過呢？