政Whats噏：否認立會係橡皮圖章　議員：係無咗閒雜嘅聲音

冇咗反對派嘅新一屆立法會，社會質疑係橡皮圖章，好多嘢都係話過就過，再無議員去監督政府。但立法會主席梁君彥同議員黎棟國就唔係咁睇啦，佢哋強調歷屆立會係支持政府依法施政，但唔等於所有政府嘢「合埋眼」蓋個印咁，仲話未必要有火花先係好意見，話依家係「高效議政」，而以前浪費太多時間，有啲議員小事化大喎。

話說喺今日（24日）一個書展講座中，席間議員黎棟國就講到有人質疑立法會係橡皮圖章，佢覺得社會有錯誤觀念，依家立會係無咗「閒雜嘅聲音」，立法會係會支持政府依法施政，唔阻撓政府施政，但咁唔表示政府所有嘢要「合埋眼」蓋個印，快快脆脆返屋企，佢話立法會今年開會時間係非常之多，但係有效率嘅。佢又話其實議員開會嘅時候要做好多功課，仲要連夜睇文件，因為政府唔係幾個月前拎文件上畀立會，最多早一星期先出，最遲試過2至3日前先有，所以佢哋要喺開會前做好多功課。

講到呢啲，同場嘅議員簡慧敏都話有小秘密要同人分享喎，佢話聽聞官員會好留心自己同黎棟國係咪坐隔籬，因為兩個人都做好多功課，如果兩個坐一齊會做好多工作喎。

唔單止議員，連立法會主席梁君彥都覺得依家係「高效議政」，佢接受傳媒訪問時話今屆開會時間唔及以往，但審議法案嘅效率就提高咗好多，話不過唔係佢哋叻，只係以前浪費太多時間，好多法案無疾而終，而過去有反對派敵我分明，好多意見政府都不接受，仲有啲議員小事化大喎。

佢又覺得未必係有火花先係好意見，舉例區議會修例，唔少議員提出嘅修訂都畀政府接納，所以唔一定係「有火花」先有「好意見」，關鍵係說服政府修正。