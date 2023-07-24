調查揭4成人過去一年財政轉差　促港府推「市集經濟」及舉辦盛事

復常階段下本港經濟需時復原，有政黨今日（24日）公布調查，截至今年6月，約1成市民指過去一年個人財政狀況有改善，較半年前急升一倍；惟仍有近4成人指，同期內財政狀況轉差。調查認為，港人消費信心較半年前稍高，但整體看法仍偏向悲觀，反映部分市民收入或工作狀況尚待改進。

該黨指，「消費者信心指數」調查自2004起展開，最新一次調查於今年6月訪問810名市民。相比去年12年同類調查，是次調查結果正面，「目前狀況指數」歷史新低位73大幅回升至84；「消費者預期指數」與維持歷來次高水平113。二者合計的綜合消費者情緒指數」由上次101微升至104，反映消費者普遍樂觀。

調查結果顯示，9.9%受訪者指過去一年個人財政狀況有改善，較去年12月的5%增加5個百分點；表示個人財政轉差的則由上次40.7%降至38.4%，稍收窄2.3個百分點。51.8%人則指個人財更一年來不變。展望未來一年，25%人料個人財政狀況會轉好，稍升0.3個百分點，但同時表示轉差的亦由22.7%升至24%，可見市民的悲觀保守情緒對比半年前稍有增加。

該黨房屋事務發言人陳學鋒表示，市民目前狀況較為保守，但對預期經濟發展樂觀，反映社會普遍感受到疫情結束後本港經濟開始復常，但目前個人經濟狀況仍然較為拮据或受限的現象。 他認為，政府需要推動整體經濟內需循環，透過吸引市民留港消費，建議政府打造本地「市集經濟」，同時打造香港品牌吸引外地旅客，促進本港旅遊業。

該黨經濟發展事務發言人周浩鼎表示，目次「目前狀況指數」大幅反彈至84，但只回復至去年同期相若水平，顯示社會復常，但市民的近期財政狀況仍未恢復至疫情前100以上的正面水平。他認為，政府有必要以更主動積極態度刺激本港經濟內需，例如推動過往有良好反應的「開心香港」主題系列，主動邀請國際巨星來港合作表演，推動本地消費及吸引鄰近國家地區人士來港消遣，增加經濟收益。下半年大量展覽及各式各樣的國際會議活動在港進行，他建議可把重點的國際盛事，如11月份的國際金融論壇，香港海運周，及FIBA籃球賽等串聯起來，大幅增加其對國際及內地旅客的吸引力，將「開心香港」的宣傳及經濟效益與熱門元素形成協同效應。